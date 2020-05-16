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Врач рассказал о симптомах тяжелой формы COVID-19

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Кровь, как правило, хуже насыщается кислородом.

Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов в эфире "Первого канала" рассказал о симптомах тяжелой формы COVID-19.

По его словам, это кашель, одышка и высокая температура, которая поднимается выше 38,5 градусов. Также, отметил Морозов, для тяжёлой формы коронавируса характерно дыхание с частотой 20−30 движений в минуту.

При этом кровь, как правило, хуже насыщается кислородом.

Ранее Доктор Мясников объяснил низкое число выздоровевших от коронавируса россиян и также озвучил симптомы, при которых стоит вызывать скорую помощь.  

Теги: врач, коронавирус, симптомы коронавируса
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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