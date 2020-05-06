Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи

Одним из симптомов может стать моча, резко поменявшая цвет.

Доктор Александр Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи. Он сделал это в передаче "Соловьев LIVE" на YouTube.

По словам врача, вызывать бригаду стоит, если на протяжении нескольких дней не удаётся сбить температуру более 38-39 градусов при помощи жаропонижающих лекарств. Также вызывать врачей стоит, если наблюдается спутанность сознания или затруднённость дыхания. По словам Мясникова, именно такие симптомы чаще всего встречаются при заболевании COVID-19.

Также, считает доктор, одним из симптомов может стать моча, резко поменявшая цвет, а также отсутствие слюны во рту.

Ранее Доктор Мясников показал работу с зараженными в "красной зоне" больницы.

Видео: Youtube/Соловьёв LIVE