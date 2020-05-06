Доктор Мясников показал работу с зараженными в "красной зоне" больницы

Врач осмотрел московскую больницу под номером 71.

Доктор Александр Мясников показал работу с зараженными в "красной зоне" больницы. Соответствующий ролик опубликован медиком через его собственный аккаунт в социальной сети Instagram. По словам врача, на кадрах показана работа представителей московской больницы под номером 71 имени Ждакевича.

Работа спокойная, нянечки моют, доктор делает обход. Пациенты, как положено, лежат на животе прокомментировал Александр Мясников

Врач лично посетил медицинское учреждение.Для обхода палат он надел специальный защитный костюм. По информации от Мясникова, в реанимационном отделении больницы некоторые пациенты находят время даже на то, чтобы сыграть в игры. Он напомнил, что медикам приходится "интубировать далеко не всех".

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Фото и видео: Instagram/drmyasnikov.ru

