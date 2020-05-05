Мясников рассказал, какой риск заболеть COVID-19 у онкобольных

Осложнение может вызвать любое инфекционное заболевание, отметил специалист.

Доктор и представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников рассказал, какой риск заболевания COVID-19 есть у онкобольных пациентов. Специалист указал, что у тех, у кого найдено злокачественное новообразование, опасность заражения возрастает многократно.

Мясников напомнил, что во время курса лечения иммунитет больного ослаблен не только опухолью, но и самим лечением. Осложнение может вызвать любое инфекционное заболевание, включая коронавирус. Исходя их этого, таким пациентам строго рекомендуется соблюдать самоизоляцию и требующиеся меры профилактики.

Отметим, что в Петербурге за сутки зарегистрированы 226 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. За минувшие сутки в городе выздоровели 271 человек. Всего число выздоровевших в городе составило 1468 человек, а погибших – 37. Общее число зараженных составило 5572 человек, из них активных – 4067 человек.

В России выявлен 10 102 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 83 регионах страны.

Видео: стопкоронавирус.рф