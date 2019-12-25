В Петербурге за сутки выявлено 226 новых заразившихся COVID-19

За минувший день в городе выписано более 200 человек.

По данным на утро 5 мая, в Петербурге за сутки зарегистрированы 226 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в информационном центре по ситуации с коронавирусом в России.

Отмечается, что за минувшие сутки в городе выздоровели 271 человек. Всего число выздоровевших в городе составило 1468 человек, а погибших – 37. Общее число зараженных составило 5572 человек, из них активных – 4067 человек.

В России выявлен 10 102 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 83 регионах страны.

Отметим, что за минувшие сутки в Петербурге на коронавирус COVID-19 был обследован 5241 человек. Как уточнили в пресс-службе Смольного, сейчас на карантине в городе находится 3258 человек, 113 из них располагаются в обсерваторе, 676 находятся на самоизоляции, 2469 – контактные.

Фото: Piter.tv