За сутки в Петербурге на COVID-19 обследовали 5241 человека

Последней информацией поделились в пресс-службе Смольного.

Утром во вторник, 5 мая, стало известно о том, что за минувшие сутки в Петербурге на коронавирус COVID-19 был обследовано 5241 человек. Как уточнили в пресс-службе Смольного, сейчас на карантине в городе находится 3258 человек, 113 из них располагаются в обсерваторе, 676 находятся на самоизоляции, 2469 – контактные.

В Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с COVID-19 поступило 1339 вызовов, а в службу 112 поступило 739 обращений. О том, что он прибыл из другой страны на территорию Р, рассказал 131 человек. В скорую помощь было направлено 198 обращений, а в полицию – 190. Прочие звонки были справочного характера.

Помощь волонтеров, обеспеченных средствами защиты и дезинфекции, попросили 360 человек.

Фото: Piter.tv