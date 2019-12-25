Доктор Мясников объяснил низкое число выздоровевших от коронавируса россиян

Большинство инфицированных переносят болезнь в лёгкой форме и лечатся дома.

Доктор и телеведущий Александр Мясников объяснил низкое число выздоровевших от коронавируса россиян. Он сделал это в рамках передачи на YouTube "Спасибо, доктор!".

Мясников рассказал о том, как работает статистика по больным COVID-19. По его словам, если сейчас болеет 177 тысяч и условно две тысячи умерло, то остаётся 155 тысяч заразившихся. 23 тысячи выздоровели, поэтому остаётся 154 тысячи.

Мясников подчеркнул, что 23 тысячи человек в статистике — те, кто попал в больницу с коронавирусом, вылечился, а после выписался.

Все остальные — выздоровевшие. Доктор Мясников

Он рассказал, что большинство инфицированных переносят болезнь в лёгкой форме и лечатся дома. Мясников добавил, что две-три недели назад в России было 100 тысяч заболевших коронавирусом и сегодня они уже здоровы.

Ранее Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи.