Доктор Мясников объяснил низкое число выздоровевших от коронавируса россиян

Доктор и телеведущий Александр Мясников объяснил низкое число выздоровевших от коронавируса россиян. Он сделал это в рамках передачи на YouTube "Спасибо, доктор!".
Мясников рассказал о том, как работает статистика по больным COVID-19. По его словам, если сейчас болеет 177 тысяч и условно две тысячи умерло, то остаётся 155 тысяч заразившихся. 23 тысячи выздоровели, поэтому остаётся 154 тысячи.
Мясников подчеркнул, что 23 тысячи человек в статистике — те, кто попал в больницу с коронавирусом, вылечился, а после выписался.
Все остальные — выздоровевшие.
Доктор Мясников
Он рассказал, что большинство инфицированных переносят болезнь в лёгкой форме и лечатся дома. Мясников добавил, что две-три недели назад в России было 100 тысяч заболевших коронавирусом и сегодня они уже здоровы.
Ранее Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи.
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