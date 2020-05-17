Доктор Мясников назвал самый эффективный способ защиты от коронавируса

По данным на 17 мая во всех регионах России коронавирусной инфекцией больны 281 752 человек.

Доктор Александр Мясников назвал социальную дистанцию самой эффективной мерой индивидуальной защиты во время пандемии коронавируса. Об этом специалист написал в своем Telegram-канале.

Учитесь просчитывать ситуацию, чтобы избегать близких контактов. Запомните: если вы не будете соблюдать социальную дистанцию — никакие маски вам не помогут и не защитят

Александр Мясников

Специалист также подчеркнул вадность масочного режима, напомнив, что инфекция может протекать без симптомов, но при этом представлять угрозу для окружающих людей.

По данным на 17 мая во всех регионах России коронавирусной инфекцией больны 281 752 человек. Из больниц выписались более 57 тысяч пациентов, 2631 скончались.

Видео: YouTube / Соловьёв LIVE