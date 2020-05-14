Доктор Мясников пожаловался на дебилов

Врач пояснил, что ему приходится быть осторожнее в своих высказываниях.

Доктор Александр Мясников пожаловался на дебилов. Об этом медик рассказал во время интервью на YouTube-канале "Соловьев Live". Представитель информационного центра по борьбе с коронавирусом рассказал, что на него открылась "настоящая охота".

Раньше я говорил вам все, что думаю. Теперь все, кому не лень, лезут и кричат: "Доктор Мясников сказал..." И все это по новостям расходится прокомментировал специалист

Александр Мясников пояснил, что теперь ему приходится вести себя в обществе гораздо осторожнее. Врач рассказал историю о том, как ему пришлось отвечать одному "дебилу". Тот в грубой форме высказал свое мнение относительно того, что во время посещения московской клинической больницы №71 доктор надел защитный костюм, хотя ранее сомневался в его эффективности.

Если я пойду без костюма, то другой решит, что ему тоже так можно. Что ему можно ширинку расстегнуть и пописать. И, простите, яйца почесать добавил Мясников

Доктор Мясников предрек более опасную пандемию после коронавируса.

Видео: YouTube / Соловьев LIVE