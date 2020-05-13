В среду, 13 мая, Доктор Мясников предрек более опасную пандемию после коронавируса. Об этом он сообщил в интервью "Комсомольской правде".
Он отметил, что после спада пандемии человечество ждет другая опасная инфекция.
Это учения перед большой пандемией — мы должны отработать действия
заявил Мясников
Мясников заявил, что здравоохранение и власти государств совершили ошибку, когда не восприняли всерьез коронавирус.
Ранее мы сообщали о том, что главный инфекционист США заявил, что количество смертей в стране от коронавируса занижено.
Видео:YouTube / Соловьёв LIVE
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