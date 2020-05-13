Главный инфекционист США заявил, что количество смертей в стране от коронавируса занижено

Инфекционист полагает, что в США были люди, которые умерли дома и у них был коронавирус, однако в статистику их не внесли.

В среду, 13 мая, стало известно о том, что количество смертей в стране от коронавируса занижено. Об этом директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

Фаучи отметил, что в США были больные, которые не сообщали о своем состоянии. Они умерли дома и их просто не внесли в статистику по коронавирусной инфекции.

Напомним, что 1 мая Дональд Трамп заявил, что Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб согласовало вакцину Remdesivir для лечения коронавируса. Отметим, что ранее препарат использовали от лихорадки Эбола.

Ранее мы сообщали о том, что в сенат США внесли проект о санкциях против Китая из-за коронавируса.

Видео:Fox News/YouTube