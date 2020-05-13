Ограничения могут включать заморозку активов.

В среду, 13 мая, в сенат США внесли проект о санкциях против Китая из-за коронавируса. Об этом сообщил сенатор Линдси Грэм на своем сайте.

Грэм заявил, что он без обмана Коммунистической партии Китая вирус не оказался бы в США. Такие выводы делаются из-за того, что Китай отказался допускать международных специалистов в лабораторию Уханя.

Если Китай не предоставит отчетов по распространению коронавируса, то США введет санкции. Отмечается, что Америка может не только заморозить активы, но и аннулировать визы и ввести запрет на въезд.

Ранее мы сообщали о том, что глава ФРС США заявил о беспрецедентном экономическом кризисе.

Видео:Fox News/YouTube