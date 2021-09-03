Умер один из основателей ВИА "Поющие гитары" Евгений Броневицкий в Петербурге

Умер 81-летний музыкант Евгений Броневицкий.

В возрасте 81 года умер советский и российский музыкант, бас-гитарист и вокалист Евгений Броневицкий. Он был одним из основателей вокально-инструментального ансамбля "Поющие гитары". О смерти музыканта ТАСС сообщила Илона Броневицкая.

Евгений Броневицкий родился 30 июня 1945 года в Ленинграде. Наибольшую известность он получил благодаря работе в ВИА "Поющие гитары", где выступал в качестве бас-гитариста и вокалиста.

О смерти музыканта стало известно накануне. Илона Броневицкая подтвердила информацию и сообщила, что Евгений Александрович ушел из жизни.

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Фото: Piter.tv