Ученые выяснили, что Виагра может помочь в лечении аритмии

Исследование проводилось на животных с пируэтной тахикардией.

Ученые из Манчестерского университета выяснили, что препарат Виагра, который используется для лечения нарушений эрекции, может подавлять аритмию. Однако отмечается, что исследование пока проводилось на овцах. Статья опубликована в журнале Circulation Research.

Так, исследование проводилось на овцах с пируэтной тахикардией. Использование действующего вещества силденафила приводило к подавлению аритмии за 90 секунд. Предполагается, что данный эффект может сработать и с другими видами аритмии.

Наши клеточные исследования выявили механизм, с помощью которого это происходит. Хотя мы изучали эффект у овец, вероятно, это открытие будет актуально и для людей, - говорится в статье.

При этом авторы призывают всегда обращаться к врачу, чтобы было назначено необходимое лечение.

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