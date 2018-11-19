Причиной смерти музыканта Евгения Броневицкого могла стать пневмония

Кроме того, у артиста были проблемы с давлением.

Музыкант Евгений Броневицкий стоял у истоков создания ВИА "Поющие гитары". Бас-гитарист умер в 81 год. Как сообщили РИА Новости в окружении артиста, предварительной причиной смерти, предположительно, стала пневмония.

По словам собеседника издания, недавно Броневицкий простудился и врачи подозревали у него воспаление легких. Предположительно, это и стало причиной смерти. Кроме того, в последнее время у музыканта были проблемы с давлением. Место и дата похорон пока не определены, их объявят позднее.

Ранее стало известно о смерти одного из основателей ВИА "Поющие гитары" Евгения Броневицкого. В известном коллективе, созданном в 1966 году, он выступал в качестве бас-гитариста и вокалиста. Хиты группы вроде "Сумерки" и "Ты — одна" пела вся страна.

Фото: Piter.TV