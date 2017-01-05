Лучшие гитаристы Европы приехали на фестиваль в Петербурге

В Санкт-Петербурге проходит международный фестиваль-конкурс «Виртуозы гитары». На него съехалось огромное количество гитаристов-исполнителей с разных городов России и Зарубежья. В состав жюри входили приглашенные музыканты из Германии и Швейцарии.

Леонид Карпов - художественный руководитель международного фестиваля конкурса «Виртуозы гитары». Он рассказал, чья игра на гитаре ему приходится по душе. Также Леонид отметил, что главная задача конкурса - заинтересовать самых юных гитаристов высоким искусством.

Много номинаций, наш конкурс - один из самых крупных, сегодня съехались конкурсанты от Калининграда до Владивостока. Больше всего приятно, когда дети играют на гитаре, потому что это уже залог того, что ребенок не будет заниматься какими-то нехорошими делами, которые его могут увлечь нравственным общественным пороком и так далее, он будет заниматься высоким искусством и это самая главная задача нашего конкурса. Леонид Карпов

Участники гитарного оркестра школы Римского-корсакого поделились с Piter.tv своими впечатлениями после выступления. Стоит отметить, что все музыканты коллектива держат в руках гитару не больше 5 лет, однако ребята успешно справились и прошли уже второй тур прослушивания.

Самое интересное, что для них это больше как хобби. У всех есть свои семьи, работа, увлечения. Здорово, что вместе с этим они приходят еще в школу и занимаются. Самое главное, чтобы они получали опыт, и мы делаем все для этого, и участие в конкурсе не для победы, а для опыта.

Приглашенный судья из Франкфурта Хельмут Остеррайх заметил, что в России качество игры на гитаре значительно выше, чем в Германии. А Санкт-Петербург - несомненно культурная столица. Однако, немецкий музыкант отметил, что в Северной столице не хватает кофе-машин.

Организация фантастическая! Но побольше бы машин с кофе. Впечатляет то, что есть много номинации: и классика, и бас, и электро, и фламенко. Мне ближе классическое направление, но интересно электро и бас. В России, несомненно, качество исполнения лучше, чем в Германии. Франкфурт Хельмут

По итогам конкурса будут определены лучшие гитаристы-исполнители, и уже 19 января они выступят в Санкт-Петербурге с гала-концертом, который может посетить каждый желающий.

Видео: Piter.TV

Ксения Крохина, Дарья Шефер, Дарья Молчанова