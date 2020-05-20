Экс-главный санитарный врач Росси считает высказывания Мясникова "неверными и слишком категоричными".

Геннадий Онищенко оценил фразу доктора Мясникова о коронавирусе "положено умереть — помрут". Об этом первый заместитель председателя Государственной Думы комитета по образованию и науке рассказал во время интервью с журналистами радиостанции "Говорит Москва". Бывший главный санитарный врач России предостерег медиков от подобных высказываний.

Такой призыв, безусловно, не может быть поддержан. Такие заявления делать не надо, тем более человеку, который врач Геннадий Онищенко

Специалист напомнил, что Александр Мясников является официальным представителем информационного центра в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, поэтому на его плечи ложится дополнительная ответственность. Онищенко добавил, что слова медика "слишком категоричны и неверны".

Доктор Мясников объяснил предназначение масок и перчаток.

Видео: Youtube/ Соловьёв LIVE