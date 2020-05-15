Доктор Мясников объяснил предназначение масок и перчаток

Александр Мясников рассказал о том, как правильно носить перчатки.

Доктор Александр Мясников объяснил предназначение масок и перчаток. Об этом специалист написал в своем Telegram-канале. По информации от медика, известного по телевизионному проекту "О самом главном", носить перчатки во время эпидемии коронавируса необходимо. Эта мера профилактики предохранит кожу от раздражения из-за постоянного мытья рук и использования антисептиков.

Доктор Мясников напомнил, что медицинские перчатки необходимо либо регулярно менять, либо правильно обрабатывать антисептиком. В противном случае эти средства индивидуальной защиты станут новым источником вирусов и бактерий.

Эксперт считает, что основной мерой профилактики коронавируса остается социальная дистанция. Он заметил, что медицинские маски не могут защитить человека от заражения. Однако они могут снизить риск распространения инфекции уже зараженными пациентами.

Доктор Мясников пожаловался на дебилов.

Видео: YouTube / Соловьев LIVE