Медик полагает, что в России около 7 млн человек заражены инфекцией COVID-19.

Александр Мясников назвал потенциальное число переболевших COVID-19 в России. Об этом официальный представитель информационного центра по борьбе с распространением коронавируса рассказал во время интервью на YouTube-канале "Cоловьев LIVE".

Мы знаем, что сегодня реально зараженных во много раз больше и перенесших. Сколько - могу сказать Александр Мясников

Доктор считает, что почти семь миллионов человек на территории РФ уже могли переболеть инфекцией. Специалист делает такой вывод, основываясь на научных исследованиях Франции и США. Врач напомнил, что в данных странах медики тестируют на наличие коронавируса не только людей из групп риска. Благодаря этому методу борьбы с распространением коронавируса оказалось, что в Калифорнии 4,5% заражены COVID-19

В другом месте... опять взяли несколько тысяч человек оттестировали - еще 5%...Если предположить, что у нас тоже 5% - это 7 миллионов человек в России доктор Мясников

Мясников опроверг фейк о правиле ношения одноразовых медицинских масок.

Видео: YouTube / Соловьёв LIVE