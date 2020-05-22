Доктор Мясников назвал причину "русского чуда" во время коронавируса

Врач порассуждал о том, почему в РФ наблюдается низкая смертность от коронавируса.

Доктор Александр Мясников назвал причину "русского чуда" во время коронавируса. Об этом главный врач московской больницы под номером 71 рассказал в интервью журналисту Владимиру Соловьеву в рамках его YouTube-проекта "Соловьев Live". Популярный российский медик считает, что эпидемия COVID-19 раскрыла миру "русское чудо". Оно связано со статистикой низкой смертности от инфекции.

Александр Мясников напомнил, что низкая смертность характерна не только для России. Этот феномен наблюдается также в странах бывшего СССР.

Если мы узнаем, в чем дело, тогда, может быть, весь мир найдет лекарство или оружие против COVID-19 доктор Мясников

Врач заметил, что причина низкой смертности населения от коронавируса может крыться в БЦЖ, микробиоме или уровне вакцинации россиян. По мнению эксперта, на ситуацию также влияет большое количество стационаров, а также их рассредоточенность внутри страны. В отличие от Италии, в РФ нет такого большого числа домов престарелых.

Доктор Мясников рассказал о своих квартирах.

Видео: Youtube/ Соловьёв LIVE