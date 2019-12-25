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Мясников предупредил о смертельной опасности антикоагулянтов
Сегодня, 9:13
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Мясников предупредил о смертельной опасности антикоагулянтов

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Врач рассказал, что аспирин может убить человека.

Российский телеведущий Александр Мясников предупредил о смертельной опасности антикоагулянтов, в том числе и аспирина. Информацией медик поделился со зрителями телеканала "Россия-1". Запись эфира доступна на YouTube-платформе. Специалист не рекомендует пациентам принимать данные популярные препараты без назначения лечащего врача. В противном случае это может довести человека до инсульта. Лекарства выписывают только в случаях, когда у пострадавшего существует риск тромбоза.

Вы должны помнить — любые антикоагулянты… могут убить…Они спасают жизни, но только в умелых руках.

Александр Мясников, доктор

В частности, эксперт призвал зрителей уточнять у врачей, по какой причине им назначили кроверазжижающие препараты.

Врач призвала не принимать самостоятельно отхаркивающие препараты при кашле.

Фото и видео: YouTube / Россия-1 

Теги: александр мясников, антикоагулянты, аспирин, доктор мясников
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

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