Врач рассказал, что аспирин может убить человека.

Российский телеведущий Александр Мясников предупредил о смертельной опасности антикоагулянтов, в том числе и аспирина. Информацией медик поделился со зрителями телеканала "Россия-1". Запись эфира доступна на YouTube-платформе. Специалист не рекомендует пациентам принимать данные популярные препараты без назначения лечащего врача. В противном случае это может довести человека до инсульта. Лекарства выписывают только в случаях, когда у пострадавшего существует риск тромбоза.

Вы должны помнить — любые антикоагулянты… могут убить…Они спасают жизни, но только в умелых руках. Александр Мясников, доктор

В частности, эксперт призвал зрителей уточнять у врачей, по какой причине им назначили кроверазжижающие препараты.

Врач призвала не принимать самостоятельно отхаркивающие препараты при кашле.

Фото и видео: YouTube / Россия-1