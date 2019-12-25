Российский телеведущий Александр Мясников предупредил о смертельной опасности антикоагулянтов, в том числе и аспирина. Информацией медик поделился со зрителями телеканала "Россия-1". Запись эфира доступна на YouTube-платформе. Специалист не рекомендует пациентам принимать данные популярные препараты без назначения лечащего врача. В противном случае это может довести человека до инсульта. Лекарства выписывают только в случаях, когда у пострадавшего существует риск тромбоза.
Вы должны помнить — любые антикоагулянты… могут убить…Они спасают жизни, но только в умелых руках.
Александр Мясников, доктор
В частности, эксперт призвал зрителей уточнять у врачей, по какой причине им назначили кроверазжижающие препараты.
Врач призвала не принимать самостоятельно отхаркивающие препараты при кашле.
Фото и видео: YouTube / Россия-1
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все