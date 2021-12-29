Врач призвала не принимать самостоятельно отхаркивающие препараты при кашле

Терапевт назвала несколько опасных ошибок самолечения.

Врач-терапевт высшей категории Александра Кожевникова призвала пациентов не принимать самостоятельно отхаркивающие препараты при кашле. Об этом специалист рассказала в интервью журналистам Sputnik. Доктор уточнила, что без повышения температуры и других признаков недомогания кашель не всегда следует воспринимать как опасным симптом. Однако некоторые граждане сразу же делают вывод о простудном происхождении кашля. Врач призвала в первую очередь установить реальную причину, прежде, чем начинать лечить кашель.

Кашель не обязательно сопровождает инфекцию дыхательных путей. Он может быть признаком других патологий. Поэтому отхаркивающие препараты могут не подействовать или дать побочные эффекты. Александра Кожевникова, терапевт

Если кашель действительно вызван инфекционным заболеванием, в перечень которых попадают COVID-19 или ОРВИ, часть пациентов склонны совершать другую ошибку. Они без назначения врача употребляют антибиотики. Однако без медицинского образования эти препараты нельзя подобрать самому для конкретного случая, а также рассчитать оптимальную дозу.

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