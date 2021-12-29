Врач призвал следить за изменением цвета родинок.

Российский телеведущий Александр Мясников рассказал, как распознать опасную родинку. В эфире телеканала "Россия-1" специалист объяснил, что изменение цвета родинки может сказать человеку об опасном сигнале для его здоровья. Врач заметил, что в последнее время по стране растет количество заболевших меланомой (злокачественной опухолью, которая развивается из пигментных клеток, вырабатывающих меланин).

Поэтому надо наблюдать за родинками, и это не только размер, форма, толщина, но и цвет родинки, особенно если неоднородный цвет и так далее. Это сигнал. Александр Мясников, доктор

Эксперт рассказал зрителям о том, что меланома давно входит в десятку наиболее опасных видов онкологических заболеваний.

Мясников посоветовал привиться от пневмококка, чтобы защитить мозг от инфекций.

Фото и видео: YouTube / Россия-1

