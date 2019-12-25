Российский телеведущий Александр Мясников назвал гидрохлортиазид самым эффективным лекарством от гипертонии (повышенным кровяном давлении). Соответствующее заявление специалист сделал в эфире программы "О самом главном", выходящем на телеканале "Россия-1"
Знаете, какое самое эффективное лекарство от гипертонии? Самое эффективное, как было, так и осталось. Мочегонное гидрохлортиазид.
Александр Мясников, доктор
Медик подчеркнул, что гидрохлортиазид является старым, проверенным российским препаратом от гипертонии. По мнению врача, если пациенту не помогают современные и модные препараты, то добавление четверти таблетки гидрохлортиазида "меняет дело". Мельников подчеркнул, что если иностранные лекарства уйдут с российского внутреннего рынка, то люди с гипертонией не пропадут, так как в отечественных аптеках останется гидрохлортиазид.
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Фото: YouTube / Россия-24
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