Врач рассказал, что гипертоники "не пропадут", если зарубежные фармацевтические компании уйдут из РФ.

Российский телеведущий Александр Мясников назвал гидрохлортиазид самым эффективным лекарством от гипертонии (повышенным кровяном давлении). Соответствующее заявление специалист сделал в эфире программы "О самом главном", выходящем на телеканале "Россия-1"

Знаете, какое самое эффективное лекарство от гипертонии? Самое эффективное, как было, так и осталось. Мочегонное гидрохлортиазид. Александр Мясников, доктор

Медик подчеркнул, что гидрохлортиазид является старым, проверенным российским препаратом от гипертонии. По мнению врача, если пациенту не помогают современные и модные препараты, то добавление четверти таблетки гидрохлортиазида "меняет дело". Мельников подчеркнул, что если иностранные лекарства уйдут с российского внутреннего рынка, то люди с гипертонией не пропадут, так как в отечественных аптеках останется гидрохлортиазид.

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Фото: YouTube / Россия-24