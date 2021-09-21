Бывший личный врач Обамы и Трампа заявил об опасном поведении Байдена

Ронни Джексон призвал президента США пройти тест на когнитивные способности.

Бывший личный врач президентов Барака Обамы и Дональда Трампа заявил об опасном поведении действующего лидера Белого дома Джо Байдена. Об этом медик Ронни Джексон, член палаты представителей Конгресса США сообщил в рамках интервью для местного телеканала One America News. По словам доктора, когнитивные возможности политика настолько ухудшились, что эта ситуация является проблемой для национальной безопасности. Свои выводы экс-врач администрации в Вашингтоне сделал основываясь на том факте, что Байден демонстрирует публике "не совсем адекватное поведение".

Я не пытаюсь ставить диагноз, но, по-моему, весь мир видит, что у него есть некоторые проблемы с умственными способностями…Я думаю, с ним явно что-то происходит, это вопрос национальной безопасности. Ронни Джексон, конгрессмен США

Эксперт подчеркнул, что в рамках существующего риска полномасштабного конфликта с российской стороной лидер США обязан четко осознавать происходящее в реальности. Ронни Джексон призвал американского лидера пройти тестирование на нарушение когнитивных функций, а после - обнародовать его результаты. Ранее такое же исследование проводилось Дональду Трампу. Тем самым глава Белого дома создал прецедент.

Псаки ожидает продолжения диалога между США и Китаем по ситуации вокруг Украины и санкциям.

Фото и видео: oann.com