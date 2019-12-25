Псаки ожидает продолжения диалога между США и Китаем по ситуации вокруг Украины и санкциям

В Белом доме рассказали о том, что не могут анонсировать никаких встреч или переговоров.

Официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене Джен Псаки заявила о том, что ожидает продолжения диалога между США и Китаем по ситуации вокруг Украины и санкциям. Соответствующее заявление чиновница сделала в рамках выступления перед журналистами на регулярном брифинге в Вашингтоне. Она рассчитывает на консультации между белым домом и Пекином. При этом она заметила, что к текущему моменту не может проанансировать никаких мероприятий, а также уточнить, по каким каналам планируется дальнейшее общение.

Я бы ожидала, что переговоры с Китаем будут продолжены, в том числе относительно наших ожиданий, что они будут соблюдать санкции и не станут предоставлять материальную поддержку России. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что американские официальные лица неоднократно ранее выражали обеспокоенность наращиванием взаимодействия между РФ и КНР. Еще 4 апреля министр по иностранным делам Китая Ван И отметил, что Пекин выступает в поддержку российско-украинского мирного диалога, а также за формирование равноправного, эффективного и устойчивого механизма европейской безопасности.

В США заявили, что не меняли негативного отношения к идее передачи МиГ-29 Киеву через НАТО.

Фото и видео: Белый дом

