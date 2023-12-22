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Белый дом распорядился, чтобы их дипломаты не посещали инаугурацию Путина

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Карин Жан-Пьер оценила протест США в отношении СВО России на Украине.

Американская администрация при президенте Джо Байдене распорядилась, чтобы дипломатические сотрудники США в российской столице не посещали инаугурацию главы государства Владимира Путина. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.  Иностранная чиновница заметила, что руководство страны дало поручение собственному посольству, находящегося в Москве, не присутствовали на данном торжественном мероприятии. Таким образом чиновники выразили собственный протест против проведения специальной военной операции на территории Украины.

Думаю, мы выразились ясно, мне добавить нечего.

Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что Владимир Путин в пятый раз вступил в должность президента России. Церемония, которой открылся новый президентский срок политика, состоялась во вторник, 7 мая.

В Белом доме заявили, что разбираются с делами двух задержанных в РФ американцев.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television

Теги: белый дом, карин жан-пьер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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