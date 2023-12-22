В Белом доме разбираются с делами двух задержанных в РФ американцев

Карин Жан-Пьер дала комментарии по поводу американских граждан, пойманных в РФ.

В американской администрации при президенте Джо Байдене разбираются с делами двух задержанных на российской территории американских граждан. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Иностранная чиновница таким образом уведомила СМИ о том, что речь идет не только о штаб-сержанте США Гордоне Блэке.

Могу подтвердить, что есть два отдельных дела задержанных в России граждан США. Госдепартамент активно добивается получения консульского доступа к обоим этим лицам. Они находились в России, не будучи связанными с правительством и не представляя его. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Белый дом заявил, что обеспокоен утверждениями о попытке покушения на Зеленского.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television