Белый дом заявил, что обеспокоен утверждениями о попытке покушения на Зеленского

Карин Жан-Пьер оценила сообщение, опубликованное СБУ.

Американская администрация при президенте Джо Байдене обеспокоена утверждениями киевского режима о попытке покушения на украинского лидера Владимира Зеленского. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

Мы видели это объявление. Оно, разумеется, вызывает значительную обеспокоенность. И, безусловно, мы рады, что потенциальная попытка убийства была сорвана. Дополнительно мне сказать нечего. Я, безусловно, переадресовала бы вас к украинскому правительству. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что Служба безопасности Украины публично уведомила жителей страны о том, что раскрыла "заговор иностранных спецслужб", которые якобы готовили покушение на президента и некоторых руководителей силовых структур страны.

Байден не намерен посещать пропалестинские акции протеста в кампусах вузов США.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television