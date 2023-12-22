Белый дом заявил, что обеспокоен утверждениями о попытке покушения на Зеленского

Американская администрация при президенте Джо Байдене обеспокоена утверждениями киевского режима о попытке покушения на украинского лидера Владимира Зеленского. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
Мы видели это объявление. Оно, разумеется, вызывает значительную обеспокоенность. И, безусловно, мы рады, что потенциальная попытка убийства была сорвана. Дополнительно мне сказать нечего. Я, безусловно, переадресовала бы вас к украинскому правительству.
Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома
Напомним, что Служба безопасности Украины публично уведомила жителей страны о том, что раскрыла "заговор иностранных спецслужб", которые якобы готовили покушение на президента и некоторых руководителей силовых структур страны.
Байден не намерен посещать пропалестинские акции протеста в кампусах вузов США.
Фото и видео: YouTube / CNBC Television
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