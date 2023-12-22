Байден не намерен посещать пропалестинские акции протеста в кампусах вузов США

Карин Жан-Пьер оценила массовые протесты в студенческой среде в США.

Президент США Джо Байден не намерен посещать проходящие в кампусах американских вузов пропалестинские протесты. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Иностранная чиновница прокомментировала отказ столичной полиции разогнать пропалестинскую акцию на территории Университета Вашингтона.

Я оставлю этот вопрос на усмотрение местных правоохранительных органов, чтобы они сами во всем разобрались. Они знают, что происходит на местах. Мы продолжим призывать к мирным протестам. Инакомыслие не может привести к беспорядкам. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Напомним, что местная телекомпания NBC информировала зрителей о том, что более двух тысяч человек задержаны на территории США за последние три недели на массовых пропалестинских протестах, проходящих в университетах. Волна арестов в кампусах началась 18 апреля, когда ректор Колумбийского университета Минуш Шафик обратилась в правоохранительные органы города Нью-Йорка с просьбой помочь разогнать митингующих с территории вуза.

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Фото и видео: YouTube / CNBC Television