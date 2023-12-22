В США выступили против угроз в адрес представителей прокуратуры МУС

Белый дом оценил расследование в отношении Израиля.

В американской администрации при президенте Джо Байдене выступают против угроз в отношении представителей прокуратуры Международного уголовного суда (МУС). Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Таким образом иностранная чиновница прокомментировала заявление прокуратуры МУС, в котором осуждались угрозы в адрес сотрудников ведомства. При этом власти США заметили, что не поддерживают расследование, которое МУС проводят в отношении действий, которые предпринимают Израиль в отношении сектора Газа на Ближнем Востоке.

Мы, разумеется, выступаем против любых угроз или запугивания должностных лиц, включая чиновников МУС... Мы не считаем, что оно находится в его юрисдикции. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Ранее 3 мая прокуратура МУС выступила с осуждением угроз в свой адрес и попыток повлиять на должностных лиц. В прокуратуре не уточняют, с чьей именно стороны поступают угрозы и против кого они направлены, но настаивают на том, чтобы "все попытки препятствовать, запугивать или повлиять на ее должностных лиц немедленно прекратились".

В Белом доме объявили о планах ввести санкции против "угнетателей СМИ".

Фото и видео: YouTube / CNBC Television