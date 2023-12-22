В Белом доме объявили о планах ввести санкции против "угнетателей СМИ"

Карин Жан-Пьер напомнила о праздновании Всемирного дня свободы печати.

Американский президент Джо Байден намерен в ближайшее время ввести санкции и визовые запреты в отношении тех лиц, которые посягают на свободу СМИ по всему миру. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

В ближайшие недели президент примет меры административного характера в ответ на глобальное подавление свободы прессы... и санкционирует действия, включающие санкции и запрет на выдачу виз, против тех, кто пытается заглушить СМИ. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что по случаю Всемирного дня свободы печати глава государства публично призвал к немедленному и безусловному освобождению из-под стражи всех корреспондентов по всему миру. По именам он назвал задержанных на территории России Эвана Гершковича и Алсу Курмашеву, а также Остина Тайса, который пропал, находясь в Сирии.

Белый дом: слова Байдена о ксенофобии не вредят отношениям США с союзниками.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television