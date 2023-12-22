Белый дом: слова Байдена о ксенофобии не вредят отношениям США с союзниками

Карин Жан-Пьер прокомментировала слова главы США о России и Японии.

Американская администрация при президенте Джо Байдене утверждает, что слова главы государства о ксенофобии в некоторых странах не означают негативных изменений в отношениях между США и их международными союзниками. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, выступая перед СМИ с борта самолета под номером один, летевшего из Вашингтона в город Шарлотт, штата Северная Каролина. Иностранная чиновница добавила, что слова лидера страны прозвучали "в более широком" контексте, так как политик якобы говорил о положении дел.

...О том, насколько важно, что это страна иммигрантов, о том, что это делает ее сильнее. Наши союзники и партнеры отлично знают, с каким уважением к ним относится президент. У нас крепкие связи с Индией, с Японией. Мы - страна иммигрантов, и президент никогда не отступит от этого. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

На вопрос прессы о том, может ли Джо Байден вновь прибегнуть к подобным формулировкам в отношении международных союзников США, Карин Жан-Пьер подчеркнула сведения о том, что американский лидер принимает решения самостоятельно и планирует информировать народ так, как сочтет это необходимым.

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Фото и видео: YouTube / GOP War Room