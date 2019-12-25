В США заявили, что не меняли негативного отношения к идее передачи МиГ-29 Киеву через НАТО

Джен Псаки рассказала о том, что Вашингтон не утверждал инициативу Польши.

В США заявили, что не меняли негативного отношения к идее передачи МиГ-29 советского производства Киеву через НАТО. Ранее о такой инициативе Белому дому заявили представители Польши. Об этом в рамках регулярного брифинга с журналистами в Вашингтона рассказала официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене Джен Псаки.

Наша политика не изменилась. Другие страны, конечно, могут вынести такое определение и решить поступить. И мы, разумеется, мешать этому не будем. Однако наша политика по этому вопросу не изменилась Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что МИД Польши ранее заметил, что власти республики готовы немедленно и безвозмездно отправить все свои 28 советских истребителей МиГ-29 на авиабазу Рамштайн, расположенную в Германии, а также передать эти боевые самолеты в распоряжение США.

Псаки: США и союзники поставят Украине по 90 ПТРК на "каждый российский танк".

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