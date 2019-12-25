Псаки: США и союзники поставят Украине по 90 ПТРК на "каждый российский танк"

Джен Псаки рассказала об объемах поставляемой Киеву военной помощи.

Официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене Джен Псаки заявила, что США и союзники поставят Украине по 90 противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) на "каждый российский танк". Соответствующей информацией чиновница поделилась с журналистами в рамках регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне.

На каждый российский танк на Украине США предоставят или уже предоставили по 10 противотанковых систем. А если учесть вклад со стороны союзников, то это будет почти 90 на один. Джен Псаки, пресс-секретарь Белый дом

Эксперт добавила, что на каждую российскую бронемашину на Украине США предоставят киевскому режиму около трех комплексов для борьбы с бронемашинами противника. Псаки заметила, что с учетом вклада международных союзников, речь идет о 25 комплексов на одну бронированную машину.

Псаки призвала Европу решать самой, как снижать зависимость от энергоносителей из России.

Фото и видео: Белый дом

