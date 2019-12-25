Белый дом оценил идею строительства газопровода EastMed.

Официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене Джен Псаки призвала Европу решать самой, как снижать зависимость от энергоносителей из России. Такой информацией чиновница поделилась в рамках регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне. При этом США заметили, что региону необходимо снижать эту зависимость от России. Корреспонденты попросили спикера оценить ситуацию с негативным отношением Белого дома к созданию Восточно-Средиземноморского газопровода (EastMed).

Вы видели, как на этой неделе ряд лидеров объявили о намерении запретить импорт нефти из России. Но я хотела бы напомнить вам, что трубопроводы - это средство прокачки нефти, а не средство добычи. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что 6 апреля заместитель государственного секретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в Никосии отрицательно прокомментировала идею строительства Восточно-Средиземноморского газопровода. Этот проект может заниматься поставками энергоносителей из Израиля (месторождение "Левиафан") и кипрского месторождения "Афродита" через Кипр и Крит в континентальную часть Греции.

Псаки: заявления США по саммиту G20 не означают его бойкот в случае присутствия России.

Фото и видео: Белый дом