Официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене Джен Псаки призвала Европу решать самой, как снижать зависимость от энергоносителей из России. Такой информацией чиновница поделилась в рамках регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне. При этом США заметили, что региону необходимо снижать эту зависимость от России. Корреспонденты попросили спикера оценить ситуацию с негативным отношением Белого дома к созданию Восточно-Средиземноморского газопровода (EastMed).
Вы видели, как на этой неделе ряд лидеров объявили о намерении запретить импорт нефти из России. Но я хотела бы напомнить вам, что трубопроводы - это средство прокачки нефти, а не средство добычи.
Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома
Напомним, что 6 апреля заместитель государственного секретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в Никосии отрицательно прокомментировала идею строительства Восточно-Средиземноморского газопровода. Этот проект может заниматься поставками энергоносителей из Израиля (месторождение "Левиафан") и кипрского месторождения "Афродита" через Кипр и Крит в континентальную часть Греции.
Псаки: заявления США по саммиту G20 не означают его бойкот в случае присутствия России.
Фото и видео: Белый дом
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