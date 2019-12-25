В Белом доме прокомментировали слова главы Минфина США.

Официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене Джен Псаки отметила, что заявления США по саммиту G20 не означают его бойкот в случае присутствия на мероприятии России. Соответствующей информацией чиновница поделилась с журналистами в рамках регулярного брифинга в Вашингтоне. Ее попросили прокомментировать предстоящую встречу в Индонезии, которая запланирована на 15-16 ноября. ранее министр по финансам США объявила о том, что США не будут участвовать в некоторых мероприятиях саммита, если там будет делегация Москвы.

Она позже уточнила, что имела в виду встречи на министерском уровне и более конкретные встречи… Президент также заявил во время поездки, что не считает, что Россия должна быть частью G20, то есть встреч. Джо Байден, президент США

Джен Псаки напомнила прессе о том, что до самого саммита на Бали осталось семь месяцев, что в современном мире является огромным количество времени для планирования. Однако лидер Белого дома ранее упоминал о том, что не следует вести дела с Россией так, как раньше из-за проведения специальной военной операции на Украине.

Псаки отрицает, что Байден высказывался за предание Трампа суду.

Фото и видео: Белый дом

