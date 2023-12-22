Посещаемость ТЦ в Петербурге не вырастет в майские праздники

Это связано с неблагоприятными погодными условиями.

На первой неделе майских праздников в Петербурге посещаемость торговых центров (ТЦ) незначительно выросла, однако это произошло в связи с началом туристского сезона. Об этом 8 мая пишет "Ъ", ссылаясь на аналитиков Focus Technologies.

При этом, по прогнозам экспертов, в период с 9 по 12 мая ТЦ города на Неве петербуржцы будут посещать реже из-за неблагоприятных погодных условий. В качестве примера руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев приводит дни снегопадов в Петербурге в конце апреля, когда показатель Mall Index, который отражает количество посетителей на 1 тыс. "квадратов" торговых площадей, показывал снижение на 10-15%.

Директор ювелирной сети Sokolov Максим Чижов отмечает, что "в 2024 году на первые две недели мая из-за праздников приходится всего пять рабочих дней, поэтому многие в отпусках и уехали из города".

При этом посещаемость небольших ТЦ площадью до 20 тыс. "квадратов" в майские праздники в Петербурге выросла.

Ранее мы рассказывали о том, что генеральным директором ТРЦ "Галерея" стала Наталия Боровская.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)