Пожар в складском помещении в центре Петербурга локализован

Пламя задело и православную ярмарку, которая располагается рядом со складом – в Митрополичьем саду.

В Центральном районе днем 8 мая произошел пожар в складском помещении. Возгорание локализовано, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о пожаре в доме 5 по набережной реки Монастырки поступила на пульт спасателей в 17:15. На складе происходило горение на площади 100 "квадратов". К 18:35 огонь локализовали.

По предварительным данным, в результате происшедшего никто не пострадал. Тушили пожар 30 человек личного состава МЧС и три единицы техники.

Пламя задело и православную ярмарку, которая располагается рядом со складским помещением – в Митрополичьем саду, передает "Фонтанка". Она проходит с 4 по 12 мая. Предполагается, что несколько палаток сгорели полностью.

Причины пожара устанавливаются.

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