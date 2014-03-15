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В Колпинском районе полыхал склад
Сегодня, 8:11
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В Колпинском районе полыхал склад

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По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

В Колпинском районе рано утром 30 сентября произошел пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании по адресу: Северный проезд, 8А, поступила на пульт спасателей в 06:14. В складском здании размером 15х40 метров полыхало по всей площади. 

К 06:40 пожару присвоили номер 2, в 07:29 огонь локализовали. В 08:09 отказали дополнительному номеру 1-БИС. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. 

К ликвидации пожара привлекались 45 человек личного состава МЧС и 10 единиц техники. Обстоятельства случившегося уточняются. 

Ранее мы рассказывали о том, что из горящего дома на улице Вишерской эвакуировали 20 человек. 

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург 

Теги: пожар на складе, северный проезд
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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