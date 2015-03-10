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Из горящего дома на улице Вишерской эвакуировали 20 человек

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К ликвидации пожара привлекались 15 спасателей и три единицы техники.

В Пушкинском районе днем 29 сентября произошел пожар. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании по адресу: улица Вишерская, 24, поступила на пульт спасателей в 13:24. В трехкомнатной квартире полыхало на площади 7 "квадратов". К 13:54 огонь потушили. 

Из опасной зоны были эвакуированы 20 человек, предварительно, никто не пострадал. К ликвидации пожара привлекались 15 спасателей и три единицы техники. 

Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее на Piter.TV: из пожара на улице Грибоедова эвакуировали семь человек. 

Видео: Telegram / Топ новости Петербурга 

Теги: вишерская улица, квартирный пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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