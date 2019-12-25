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Из пожара на улице Грибоедова эвакуировали 7 человек
Сегодня, 19:39
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Из пожара на улице Грибоедова эвакуировали 7 человек

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Пострадавших нет.

Вечером 26-го сентября в 18:15 в МЧС поступило сообщение о пожаре в доме №11 на улице Грибоедова в Петродворцовом районе, – сообщили в пресс-службе МЧС Санкт-Петербурга.

 В 4-этажном доме горела обстановка на площади не более 1,5 кв метров. Возгорание образовалось на общей лестничной клетке. Из опасной зоны спасателям удалось эвакуировать 7 человек.

Через час, в 19:17, пожар удалось ликвидировать. К устранению возгорания были привлечены от МЧС 3 машины и 15 человек личного состава. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее сегодня сообщалось о ликвидации крупного пожара на складе в Краснодаре.

Фото: Piter.TV

Теги: петродворцовый район, пожар в доме, улица грибоедова
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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