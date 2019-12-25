Из пожара на улице Грибоедова эвакуировали 7 человек

Пострадавших нет.

Вечером 26-го сентября в 18:15 в МЧС поступило сообщение о пожаре в доме №11 на улице Грибоедова в Петродворцовом районе, – сообщили в пресс-службе МЧС Санкт-Петербурга.

В 4-этажном доме горела обстановка на площади не более 1,5 кв метров. Возгорание образовалось на общей лестничной клетке. Из опасной зоны спасателям удалось эвакуировать 7 человек.

Через час, в 19:17, пожар удалось ликвидировать. К устранению возгорания были привлечены от МЧС 3 машины и 15 человек личного состава. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее сегодня сообщалось о ликвидации крупного пожара на складе в Краснодаре.

Фото: Piter.TV