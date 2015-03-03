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На Васильевском острове днем горел склад
Сегодня, 16:59
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На Васильевском острове днем горел склад

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Спасатели потушили объект за 17 минут.

Сегодня, 28 августа, на Васильевском острове произошел пожар. Пламя охватило 30 квадратных метров на складе на 1-й линии В. О. в доме № 48. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 16:03. Бороться с огнем отправились три пожарные машины и 15 человек личного состава МЧС. 

Спасатели потушили объект за 17 минут. В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что на проспекте Энгельса горела "Газель".

Фото: Piter.tv


        
 

Теги: васильевский остров, мчс, пожар на складе
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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