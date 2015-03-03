На Васильевском острове днем горел склад

Спасатели потушили объект за 17 минут.

Сегодня, 28 августа, на Васильевском острове произошел пожар. Пламя охватило 30 квадратных метров на складе на 1-й линии В. О. в доме № 48. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 16:03. Бороться с огнем отправились три пожарные машины и 15 человек личного состава МЧС.

Спасатели потушили объект за 17 минут. В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv





