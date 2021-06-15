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На проспекте Энгельса горела "Газель"
Сегодня, 12:34
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На проспекте Энгельса горела "Газель"

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Житель Петербурга лишился машины.

Сегодня, 28 августа, в Выборгском районе произошел пожар. Житель Петербурга лишился машины. На проспекте Энгельса горела "Газель" возле дома № 63. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 09:30. Огонь уничтожил все сгораемые части салона автомобиля "Газель".

С огнем боролись 10 спасателей и две спецмашины. В 09:39 пожар удалось потушить.

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что на улице Бабушкина произошел пожар в банке.

Фото: Piter.tv

Теги: газель, горела машина, грузовик вспыхнул, мчс, проспект энгельса
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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