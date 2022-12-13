Доктор Мясников назвал напиток, повышающий риск развития диабета

Врач оценил пользу винограда.

Российский доктор Александр Мясников назвал напиток, повышающий риск развития диабета. В эфире авторской программы "О самом главном" для телеканала "Россия-1" специалист пояснил, что виноград увеличивает риск развития у пациента сахарного диабета второго типа. Это заболевание также вызывают наследственная предрасположенность и факторы окружающий среды, переедание и калории, а не сам сахар. Эксперт добавил, что при этом употребление самого винограда полезно для здоровья человека, несмотря на то, что сок из продукта имеет обратный эффект.

Возьмем здорового человека с факторами риска для диабета. Виноград сам по себе, как ряд других фруктов и ягод, может снимать вероятность перехода в диабет. Виноградный сок — уже нет. Он увеличивает эти риски.



Александр Мясников, врач

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Фото и видео: Россия-1, сайт СМОТРИМ,РУ