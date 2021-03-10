Эксперт раскрыл продукт, который есть во всех диетах, направленных на профилактику онкологии.

Доктор Александр Мясников назвал лучший продукт для защиты от рака. Об этом телеврач сообщил зрителям канала "Россия-1" в эфире программы "О самом главном". Ролик доступен на YouTube-платформе. Специалист заявил, что в большинстве диет, которые рекомендуются для профилактики онкологии, есть брокколи.

Официально во всех руководствах, когда читаешь про антиоксиданты, про снижение риска онкологии — там будет брокколи. Александр Мясников, медик

Также эксперт назвал в качестве полезных противораковых продуктов куркуму, а среди напитков - зеленый чай. Врач посоветовал употреблять в пищу красные фрукты и овощи. Они содержат такое вещество как ликопен, которое способно предотвратить некоторые виды заболевания. В частности, речь идет о профилактике рака простаты.

Мясников развеял популярный миф о раке груди.

Фото и видео: YouTube/О самом главном