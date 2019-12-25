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Доктор Мясников назвал пользу холестерина
Сегодня, 13:39
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lesjasap

Доктор Мясников назвал пользу холестерина

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Врач объяснил, что холестерин не всегда вреден для организма.

Доктор Александр Мясников назвал пользу холестерина. Об этом телеврач сообщил в эфире телеканала "Россия-1". Фрагмент эфира опубликован изданием "Вести.Ru". Эксперт уверен, что многие люди с маниакальным упорством пытаются бороться с холестерином, но в тоже время это вещество вырабатывается в печени человека.

Зачем господь бог сделал, чтобы печень его вырабатывала? Мало нам проблем?...На самом деле без холестерина мы бы умерли в ту же минуту. А если даже допустить, что мы бы выжили, мы бы точно не размножались.

Александр Мясников, российский врач

Медик заявил, что холестерин помогает формировать все стероидные гормоны, в том числе и половые. Также холестерин важен в организме человека, потому что является частью клеточных мембран. Однако избыток веществ действительно может привести к негативным последствиям.

Мясников описал ситуацию с коронавирусом в Европе как "мракобесие".

Фото: YouTube/О самом главном
 

Теги: александр мясников, доктор мясников, холестерин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

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