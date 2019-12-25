В ГД призвали ужесточить контроль за домашними родами

Роза Чемерис объяснила, что власти должны заботиться о здоровье матери и ребенка.

Роды вне медицинских организаций несут непропорционально высокие риски для жизни матери и ребенка. Такой процесс не отвечает принципам доказательной медицины, поэтому федеральным властям необходимо жестко контролировать эту сферу. Соответствующее мнение высказала в интервью журналистам информационного агентства "ТАСС" первый заместитель председателя профильного комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Роза Чемерис. Политический деятель представляет в нижней палате парламента партию "Новые люди". Законодатель уточнила, что речь идет о крайне опасной практике с домашними родами.

Домашние роды должны быть под строжайшим контролем, а по-хорошему - на них давно пора наложить прямой запрет... Счет идет на секунды, и цена ошибки или осложнений - жизнь ребенка и матери, тяжелейшие родовые травмы и инвалидность. Роза Чемерис, депутат ГД РФ

Политик добавила, что ошибки также случаются и в роддомах, но там у врачей есть реанимация, неонатологи и необходимое оборудование.

Основатель "Новых людей" назначил бывшего депутата советником по женской повестке.

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