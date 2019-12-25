Основатель "Новых людей" назначил бывшего депутата советником по женской повестке

Бывший депутат Госдумы VIII созыва Ксения Горячева станет советником основателя партии "Новые люди" Алексея Нечаева по женской повестке. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.
По словам Нечаева, этой темой в партии занимаются несколько парламентариев, в том числе Сардана Авксентьева, Владислав Даванков и Роза Чемерис, а также эксперты. Каждый из них отвечает за отдельное направление.
Горячева будет координировать эту работу, чтобы деятельность партии по женской повестке велась согласованно.
Ксения Горячева представляла "Новых людей" в Госдуме VIII созыва. Она занималась законотворческой работой, в том числе вопросами защиты прав женщин.
Ранее на Piter.TV: начался прием заявлений на получение новой семейной выплаты.
Фото: pxhere
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