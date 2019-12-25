Основатель "Новых людей" назначил бывшего депутата советником по женской повестке

Экс-депутат Госдумы Ксения Горячева станет советником Алексея Нечаева.

Бывший депутат Госдумы VIII созыва Ксения Горячева станет советником основателя партии "Новые люди" Алексея Нечаева по женской повестке. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Нечаева, этой темой в партии занимаются несколько парламентариев, в том числе Сардана Авксентьева, Владислав Даванков и Роза Чемерис, а также эксперты. Каждый из них отвечает за отдельное направление.

Горячева будет координировать эту работу, чтобы деятельность партии по женской повестке велась согласованно.

Ксения Горячева представляла "Новых людей" в Госдуме VIII созыва. Она занималась законотворческой работой, в том числе вопросами защиты прав женщин.

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