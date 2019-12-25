Умер лидер группы "Разные люди" Александр Чернецкий

Музыканту было 60 лет.

Скончался фронтмен известной рок‑группы "Разные люди" Александр Чернецкий. О трагедии в своих соцсетях рассказал музыкант Гарик Сукачев.

За неделю до этого выступление группы убрали из афиши фестиваля "Мы выбираем жизнь", пишет телеканал "Санкт-Петербург". Причины ухода из жизни Чернецкого не раскрывались.

Музыкант долгие годы боролся с болезнью Бехтерева. Обострение случилось в начале 1990‑х, тогда ему потребовалась серьезная операция на ноге. Коллеги организовали благотворительные концерты и направили письмо в журнал "Огонек", чтобы помочь собрать средства на лечение.

В 1991 и 1992 годах в Петербурге Александру Чернецкому провели эндопротезирование обоих тазобедренных суставов. Позже музыканту пришлось перенести ещё несколько операций.

Александр Чернецкий родился 10 января 1966 года в Харькове. Вдохновившись творчеством Владимира Высоцкого в школьные годы он научился играть на гитаре. Сначала музыкант собрал группу в Харькове, затем переехал в Санкт-Петербург и сформировал новый состав коллектива.

Ранее мы сообщали, что в Северной столице умер один из основателей ВИА "Поющие гитары" Евгений Броневицкий.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)